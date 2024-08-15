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В США признали использование украинцев для испытания своего оружия

11:24
  • четверг
  • 15 августа 2024

Россия считает поставки Западом оружия ВСУ прямым участием в конфликте

Вашингтон использует украинских солдат для тестирования эффективности своего оружия. Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
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Американский военный критически высказался о поездке в Киев сенатора Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Политик заявил, что США многое узнали о своем собственном оружии, наблюдая за его действием в ходе украинского конфликта.

По словам Дэвиса, сенатор "надеется узнать еще больше ценой жизни украинцев в 2025 году", а бойцы ВСУ нужны Соединенным Штатам лишь в качестве подопытных кроликов, сообщает РИА Новости.

В июле бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ныне представляющий Украину в Лондоне в статусе посла, предложил западным странам использовать Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и военных технологий. Он отметил, что "у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля, чтобы их испытывать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что Украина уже превратилась в полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, а крупнейшие ядерные державы уже фактически воюют на украинской территории.

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