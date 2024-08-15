Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдет в Москве 23 августа

Такое решение приняли на заседании Общественного Штаба по наблюдению за выборами

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО. Об этом в четверг, 15 августа, рассказал руководитель Общественного Штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Есть предложение <…> в конце августа, когда все уже постепенно войдут в рабочий ритм, подготовят детей к школе, будут возвращаться с дач и отпусков: 23 августа - собственно день для тестового голосования. Мы традиционно к концу недели любим проводить тестовое голосование. Поэтому, дорогие друзья, предлагается 23 августа утвердить. Оно состоится с 08:00 до 14:00 в восьми муниципальных округах ТиНАО: Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

Целью проведения тестового голосования является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов, подчеркнул начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей,зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан. Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаём различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс.

Мы полностью согласны с предложением коллег провести тестирование и на участках, чтобы в очередной раз убедиться в качественной организации голосования с помощью всех возможных способов. Напомню, что тестирование повторят процесс проведения выборов, а голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов.

Ранее сообщалось, что Центризбирком разрешил проведение досрочного голосования с 28 августа в восьми в восьми приграничных регионах России: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Отдать свой голос можно будет на избирательном участке, на дому, а также в труднодоступных территориях, где есть проблемы с транспортом.

В ряде субъектов Российской Федерации выборы проводятся не прямые — решение принимают выборные органы законодательной власти. Например, главу Ингушетии предстоит определить республиканскому парламенту из трех кандидатур, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным: нынешний глава региона Махмуд-Али Калиматов ("Единая Россия"), депутаты Народного собрания Алихан Арапханов (СРПЗ) и Ислам Гадиев (ЛДПР).

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