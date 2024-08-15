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Российский боец отбил украинский FPV-дрон головой

11:34
  • четверг
  • 15 августа 2024

И выжил после взрыва

Российский боец чудом остался жив во время атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовал у себя в telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. На кадрах видно, как дрон-камиказде завис на уровне человеческого роста перед нашим солдатом, чтобы ударить в упор.

"Наш боец встает в стойку, словно это боксерский ринг. Дрон атакует, и солдат выпадом вперёд бьет беспилотник головой", - подписал он ролик.

Беспилотник взорвался , а боец ровным шагом ушел в укрытие. Где и когда именно произошел этот случай, в сообщении не сказано. 

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