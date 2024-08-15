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Подоляк подтвердил обсуждение атаки на Курскую область с Западом

11:56
  • четверг
  • 15 августа 2024

Западные страны уверяют в непричастности

Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, хотя многие из них официально уверяют в обратном. Разоблачающее заявление сделал в четверг, 15 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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По словам чиновника, "обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне". Какие-либо подробности он при этом приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, что "мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции". При этом Соединенные Штаты оправдывают действия украинских националистов тем, что так они якобы реализуют свое право на самооборону.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, комментируя террористическое нападение ВСУ на Курскую область, что западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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