52-летняя Марина Федункив ждет первенца

Возраст - не помеха для материнства, считает актриса

Звезда сериала "Реальные пацаны" и Comedy Woman Марина Федункив ждет ребенка.

52-летняя артистка готовится впервые стать матерью. О положении стало известно на съемочной площадке нового шоу "Первые на деревне", где Федункив выступает в роли ведущей. актриса примерно на шестом месяце беременности, уже виден округлившийся живот, рассказал собеседник издания StarHit.

"Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы", - рассказал инсайдер.

Звезда Comedy Woman избегает опасных съемочных сцен. Ее молодой супруг 32-летний итальянский бизнесмен Стефано Маджи - всячески поддерживает и оберегает возлюбленную. Федункив и Маджи расписались в 2021 году. Для нее это уже третий брак, для него – первый.

Сама артистка пока не подтвердила и не опровергла информацию о своей беременности. Ранее в интервью она утверждала, что возраст - не помеха для материнства.

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