В ООН попросили у России доступ еще в два региона

Организация ищет доказательства нарушений прав человека

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Об этом в четверг, 14 августа, рассказала официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

По словам представителя управления, речь идет о доступе в субъекты Российской Федерации, "пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области".

Запрос основывается на мандате УВКПЧ по мониторингу и оценке соблюдения прав человека, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, комментируя запрос управления на доступ в Курскую область, что "очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению", а не перформанс или попытка "снять с себя ответственность".

В ООН уверяют, что пытаются собрать информацию о предполагаемых преступлениях украинских военных в ходе нападения на Курскую область, однако "без доступа это очень сложно".

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