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Киев заверил в непричастности к подрыву "Северных потоков"

12:37
  • четверг
  • 15 августа 2024

В ФРГ выдали ордер на арест украинца

Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах системы "Северный поток", она попросту не располагает соответствующими возможностями. Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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Чиновник заявил агентству Reuters, что "такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов". Однако, по утверждению Подоляка, киевский режим подобными ресурсами не располагает — а значит, не мог организовать подрыв газопроводов.

В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Украиной касательно возможности выдачи подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а также о возможности запроса в Интерпол.

Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отверг причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока-2". Политик подчеркнул, что Вооруженные силы Украины "не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан".

Германские журналисты выяснили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который вместе с двумя сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам. Однако он успел сбежать с территории ФРГ.

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Дайверы
Подозреваемый в подрыве газопровода "Северный поток"
Подозреваемый в подрыве газопровода "Северный поток"
Подрыв газопровода "Северный поток"
Подрыв газопровода "Северный поток"
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