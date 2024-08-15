Путин обсудил международную повестку с президентом Узбекистана

Состоялся телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную повестку, сообщили в Кремле.
Путин и Мирзиеев выразили готовность и дальше работать над укреплением отношений России и Узбекистана.
В мае 2024 года Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. Поездка была очень результативной, Москва и Ташкент подписали более 20 документов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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