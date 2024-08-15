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Россиянка с паспортом США получила 12 лет колонии за госизмену

13:05
  • четверг
  • 15 августа 2024

Женщину задержали в Екатеринбурге в феврале

Свердловский областной суд признал гражданку России и США Ксению Карелину виновной по делу о государственной измене. Решение суда оглашено в четверг, 14 августа.
ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене

В феврале в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что жительница Лос-Анджелеса с российским гражданством собирала деньги для некой украинской организации, на которые затем покупали для ВСУ лекарства, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Карелиной, постановил признать женщину виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима, хотя обвинение просило 15 лет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудницу воинской части Южного военного округа из Ростова-на-Дону подозревают в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, женщину задержали.

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Ксения Карелина
Ксения Карелина
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