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Сборная России по футболу сыграет с Вьетнамом

13:21
  • четверг
  • 15 августа 2024

Матч планируется в сентябре

Национальная сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Вьетнама. Об этом в четверг, 15 августа, рассказали в Федерации футбола Вьетнама.

Как пишет тайская газета The Nation, 5 сентября вьетнамские футболисты примут сборную России на своем поле в Ханое.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что "есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре". Однако спортивный чиновник не назвал национальные команды, с которыми предстоит встретиться сборной России.

Из-за стремления Запада изолировать Россию, в том числе и в спорте, чемпионат Европы по футболу 2024 года прошел без российской сборной, однако она явно немногое потеряла. "Праздник фашизма и футбола" — так турнир окрестили сербские журналисты из-за поведения хорватов и албанцев, которые с трибун призывали к расправе над сербами. Символ националистов показал турок Мерих Демирал, спровоцировав разбирательство на уровне МИД с Германией. Националистические лозунги выкрикивали австрийские фанаты.

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