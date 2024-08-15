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Стали известны подробности крупного пожара на заводе в Люберцах

15:03
  • четверг
  • 15 августа 2024

По предварительной информации, пострадавших нет

Почти шесть часов пожарные тушат крупное возгорание в подмосковных Люберцах. Огонь вспыхнул на территории бывшего завода имени Ухтомского. Для ликвидации привлечена авиация. Вертолеты уже сбросили 150 тонн воды. 

Дышать рядом со зданием предприятия, где произошел пожар, очень сложно. Стоит сильный запах гари. По предварительным данным, возгорание произошло в цехе по производству выставочных декораций. Есть данные, что на складе хранились деревянные конструкции. Огонь распространился очень быстро. В итоге его площадь составила три с половиной тысячи квадратных метров. Конструкция здания - сложная. Проблемы с тушением возникли еще и из-за сильного ветра.

Известно, что это территория Ухтомского завода сельхозмашин. Сейчас его помещения сдают частным фирмам. Как рассказывают очевидцы, первые пожарные машины они заметили в районе 9 утра. То есть рабочий день на заводе только начался. На место прибыли около 100 специалистов и три десятка единиц спецтехники. Были задействованы и три вертолета. Спасатели сбрасывали воду, чтобы остановить распространение пламени.

"В 8 часов 35 минут на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на территории бывшего завода Ухтомского в Люберцах. По прибытии первого подразделения пожарно-спасательного был объявлен повышенный ранг пожарной опасности, второй, который впоследствии был поднят до третьего ранга. В 12 часов 40 минут была дана ликвидация", - сообщил Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС России по Московской области.

Однако проливать конструкции пожарным предстоит еще долго. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет, превышения уровня химических веществ также не наблюдается. Причины произошедшего выясняют сотрудники прокуратуры. В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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