Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 30 новых школ и детских садов

Новый корпус школы в Южном Чертанове осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин

В Чертанове Южном завершено строительство нового учебного корпуса. Это школа и детский сад. Они откроются уже в сентябре. А сегодня с родителями и детьми встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Маша очень хочет скорее пойти в школу. В первый раз в первый класс! Приготовила уже несколько нарядов. А сегодня пришла посмотреть на новую школу и очень обрадовалась: скучно здесь точно не будет.

Новый корпус школы в Южном Чертанове ждали - строительство началось осенью 2020-го. В сентябре здание распахнёт свои двери для 550 школьников из близлежащих микрорайонов. До этого многим приходилось ездить на учебу, а теперь до школы - рукой подать!

"Школа очень большая по сравнению со старой, очень рад то, что идти близко. Заходишь в здание - сразу чувствуется: современное, новое, всё как с иголочки", - рассказал один из учеников.

Комфортные кабинеты, IT-полигон, актовый зал с удобными креслами, трансформируемый спортивный зал, помещение для шахматного кружка, медицинский класс, медиатека. Здесь будут развивать ребят по самым разным направлениям.

"Здесь можно гордиться практически всем. Во-первых, школа новая, она оборудована по последнему слову техники, есть два огромных кластера - это технологическое направление, и естественно-научное направление", - рассказала Оксана Нефёдова, и.о. директора ГБОУ Школа 629.

Новенькие компьютеры подключены, полки заполнены учебниками, на столах - пособия для практических занятий. К учебному году всё готово - не хватает только звонких голосов учеников.

Помимо классических уроков, в расписании - робототехника, моделирование, прототипирование и управления fpv-дронами. Даже первоклашки будут учиться конструированию - создавать модели самолётов и ракет.

"Для старшей школы также будет использоваться квадрокоптеры, которые очень интересны с точки зрения сборки. Помимо того, что есть пульт управления, присутствует также и некоторая камера, она необходима для того, чтобы учащиеся почувствовали себя - каково же оно во время полёта", - отметила Мария Когут, преподаватель робототехники.

Здесь будет работать и дошкольное отделение для 70 детей. Во дворе оборудована физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, площадками для игры в теннис, баскетбол и бадминтон. Сегодня новый корпус школы в Южном Чертанове осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первое сентября не за горами, вся образовательная система Москвы готовится к этому важному дню. Будет введено тридцать новых школ", - сообщил Собянин.

Южное Чертаново активно развивается по программе "Мой район". Так, здесь практически полностью перестраивают поликлинику на улице Подольских курсантов.

"Это не только красивые стены, удобные холлы, но это стопроцентное оснащение новым медицинским оборудованием, это просторные холлы для ожидания приёма пациентов, это комнаты профессионального развития и комнаты психологической разгрузки для врачей", - пояснила Ирина Полунина, главный врач поликлиники №170.

Реконструкцию поликлиники планируют завершить уже этой осенью. А в сентябре, помимо нового учебного корпуса в Чертанове, в Москве откроют более 30 школ и детских садов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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