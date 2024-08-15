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Москвичам показали, как строится метро

15:06
  • четверг
  • 15 августа 2024

Гостей пригласили на экскурсию на станцию "Новомосковская"

Как строится метро, смогли в четверг увидеть москвичи на одной из станций столичной подземки. Это стало возможным благодаря форуму-фестивалю "Москва 2030".

Гостей пригласили на экскурсию на строящуюся станцию "Новомосковская" Троицкой ветки. Оттуда можно будет сделать пересадку на Сокольническую линию. Работы завершат уже до конца года. Гостей провели по платформе, показали, как проходит отделка. Кроме того, представилась возможность спуститься в тоннель, который всегда закрыт от посторонних глаз. 

А еще на площадках форума-фестиваля "Москва 2030" работают "Домики добра". Там принимают гуманитарную помощь для участников СВО и жителей новых регионов. Узнать пункты можно по вывеске "Москва помогает". В центре расположены сразу три точки: на Тверской площади, Тверском бульваре и Площади Революции. Там также принимают товары для животных в рамках проекта "Накорми друга".

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