Собак и кошек из Курской области размещают в приютах столицы

Четвероногие нуждаются в особой помощи

О своем приезде они оглушительно заявили на всю округу. В автомобилях центра "Помощь" в Раменский район Подмосковья приехали десятки собак. Даже после тяжелой многочасовой дороги животные всеми способами демонстрируют свою радость - протягивают лапы и, насколько позволяет тесное пространство, виляют хвостом. А оказавшись на свободе - сразу обниматься!

Все собаки - из курского приюта для бездомных животных "Право жить". Он находится всего в 70 километрах от города Суджа, где идут ежедневные бои и существует постоянная угроза нападений беспилотников и ракетных ударов. Там животные не понимали, что происходит, и испытывали сильный страх - когда все инстинкты говорят, что нужно бежать, но это невозможно. Во время атак были случаи, когда собака выломала вольер, другая перепрыгнула через двухметровый забор. У некоторых - до сих пор сильный тремор.

Теперь для них наконец настала долгожданная тишина. В подмосковном приюте курских питомцев окружают заботой и лаской, помогают встроиться в новый режим. И, конечно, продолжают искать хозяев.

Пока клички у прибывших четвероногих временные, все данные - имена, истории и черты характера - еще только ждут из Курска. О том, что требуется помощь, в семейном приюте "Путь домой" поселка Кривцы Раменского района узнали от местных волонтеров. И сразу откликнулись.

"Наш приют очень маленький, он не был готов к этому. И мы начали строительство. Мы знали, что пока пройдет период формировки и отправки собак, пройдет два-три дня. И мы успеем что-то построить. Мы для них специально построили пять вольеров, продолжается строительство еще трех", - рассказала Екатерина Герлинская, основатель приюта "Путь домой" в поселке Кривцы Раменского района.

Всего приехали 32 собаки мелких и средних пород. Теперь в приюте - больше ста животных. И очень нужна помощь профессиональных волонтеров. А также тех, кто просто готов уделить собакам время, приехать и погладить.

Этот рейс спасения состоялся при поддержке Московского зоопарка - здесь открыли сбор необходимых вещей для помощи животным.

"Мы в очередной раз убедились, что мир полон добрых и отзывчивых людей. Благодаря вашей поддержке буквально за два дня удалось собрать более 200 клеток и переносок для животных. Люди откликались не только из Москвы, но и из других городов. Благодаря вашему участию удалось организовать безопасную транспортировку собак", - заявила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В приюте под Курском остаются еще более 200 бездомных животных. Спасатели и волонтеры намерены продолжать срочную эвакуацию - до тех пор, пока позволяет обстановка.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram