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Москва готовится к неделе кино

15:11
  • четверг
  • 15 августа 2024

Она пройдет с 23 по 28 августа

Москва готовится к масштабной международной неделе кино, которая пройдет в столице с 23 по 28 августа.

В четверг участники обсудили всевозможные вопросы по поводу проведения мероприятия. И рассказали о деловой программе. Свое участие в ней подтвердили представители более 40 стран. Зрителей тоже ждет насыщенная программа: показы российских и иностранных картин, экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу. И не только в обычных кинотеатрах.

"Мы выбирали площадки по всему городу, расставляем экраны, удобные сидения, мягкие подушки. Есть необычные локации в виде крыш небоскребов, есть даже бассейн", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы.

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