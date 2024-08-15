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ВС России освободили Ивановку в ДНР

13:23
  • четверг
  • 15 августа 2024

Противник потерял до 470 военных

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли под контроль бойцы группировки "Центр", сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

Также наша армия нанесла поражение семи бригадам ВСУ в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки в ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп.

За сутки на данном направлении противник потерял до 470 военных и пять единиц в техники, включая БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro производства США.

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