В МВД пожаловались на огромный некомплект личного состава

Проблема особенно остро стоит в регионах

В Министерстве внутренних дел России сложился "огромный некомплект" кадров — личного состава не хватает. Об этом в четверг, 15 августа, рассказал заместитель главы ведомства Владимир Кубышко.

По словам замминистра, в райотделах в глубинке вместо 12 оперативников работают всего лишь четверо, вместо восьми следователей — двое, а участковых из 40 осталось только шестеро.

При этом Кубышко подчеркнул, что "все оставшиеся выполняют самоотверженно свои задачи", поскольку "когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко обратила внимание главы кабмина Михаила Мишустина на нехватку кадров в регионах. По ее словам, дефицит сотрудников МВД превышает 150 тысяч человек, из-за чего участковым приходится работать за четверых, хотя зарплата у них меньше, чем у курьера.

В августе 2023 года был упрощен порядок приема на службу в органы внутренних дел России. Официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк уточнила, что изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые. Также решено отказаться от личного поручительства в отношении поступающих на службу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram