ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МВД пожаловались на огромный некомплект личного состава

13:40
  • четверг
  • 15 августа 2024

Проблема особенно остро стоит в регионах

В Министерстве внутренних дел России сложился "огромный некомплект" кадров — личного состава не хватает. Об этом в четверг, 15 августа, рассказал заместитель главы ведомства Владимир Кубышко.

По словам замминистра, в райотделах в глубинке вместо 12 оперативников работают всего лишь четверо, вместо восьми следователей — двое, а участковых из 40 осталось только шестеро.

При этом Кубышко подчеркнул, что "все оставшиеся выполняют самоотверженно свои задачи", поскольку "когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко обратила внимание главы кабмина Михаила Мишустина на нехватку кадров в регионах. По ее словам, дефицит сотрудников МВД превышает 150 тысяч человек, из-за чего участковым приходится работать за четверых, хотя зарплата у них меньше, чем у курьера. 

В августе 2023 года был упрощен порядок приема на службу в органы внутренних дел России. Официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк уточнила, что изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые. Также решено отказаться от личного поручительства в отношении поступающих на службу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
МВД
МВД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.