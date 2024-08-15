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Минспорта: Россия не собирается выходить из МОК

13:58
  • четверг
  • 15 августа 2024

Нашу страну пытаются изолировать даже в спорте

Россия не собирается "хлопать дверью" и выходить из состава Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, российский министр спорта Михаил Дегтярев.
В Париже закрылась одна из самых скандальных Олимпиад в истории

Глава Минспорта дал такой комментарий после закрытия Олимпийских игр в Париже, на которые смогли приехать всего лишь 15 российских спортсменов, причем к соревнованиям их допустили в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальной символики.

Дегтярев, которого цитирует "Матч ТВ", заявил, что несмотря на такое отношение, "дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает монополию на весь спортивный мир.

Спикер Кремля также отмечал, что "мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором свое важное место занимали и российские спортсмены".

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