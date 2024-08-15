WSJ: идея взорвать "Северные потоки" родилась во время пьянки

План появился спонтанно

План взорвать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" появился во время пьянки офицеров.

План появился спонтанно в мае 2022 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Офицеры ВСУ и бизнесмены встретились в баре, чтобы отметить успехи украинской армии.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб <…> Вся эта история родилась из ночи крепкого пьянства и железной решимости горстки людей", - рассказал собеседник издания.

Ранее WSJ написала, что план подрыва газопровода разработали "высокопоставленные украинские военные". Президент Владимир Зеленский сначала одобрил идею, а затем от нее отказался. Однако тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и продолжил подготовку.

При этом сам Залужный уверяет, что не имеет отношения к подрыву "Северного потока" и "Северного потока-2". Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет отношения к диверсии, так как не располагает соответствующими возможностями.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" произошли в сентябре 2022 года и привели к масштабным разрушениям. Германия, Дания и Швеция заявили о целенаправленной диверсии. Но в феврале 2023 года в Копенгагене и Стокгольме расследования прекратили. Генпрокуратура России возбудила дело по статье "Международный терроризм".

В марте 2023 года западные СМИ сообщили о причастности к подрывам некой "проукраинской группировки", президент Владимир Путин заявил, что "это полная чушь" - подобную диверсию могли совершить только профессионалы. В августе 2024 года Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который вместе с двумя сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам.

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