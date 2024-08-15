Путин встретился с врио губернатора Тульской области

Президент пожелал Миляеву удачи на предстоящих выборах

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 августа, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.

Миляев рассказал главе государства о росте объемов производства на оборонных предприятиях в регионе. Также он отметил, что в области намерены "повышать качество водоснабжения, ремонтировать сельские дороги, полноразмерные стадионы, устанавливать модульные клубы, детские площадки, благоустраивать небольшие общественные пространства".

По завершении общения с Миляевым президент пожелал ему успехов на предстоящих в сентябре выборах главы региона, сообщает ТАСС.

Дмитрий Миляев занял губернаторское кресло в мае, до того политик поработал в Тульской области и министром сельского хозяйства, и первым заместителем главы региона при Алексее Дюмине.

Сам Дюмин растрогался до слез, прощаясь с регионом, в котором проработал восемь лет. Во время произнесения прощальной речи политику пришлось взять паузу, чтобы совладать с эмоциями. Зал поддержал уходящего губернатора аплодисментами.

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