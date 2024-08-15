ЦБ предупредил, что мошенники научились использовать дипфейки

Эта технология позволяет подменить лицо при создании контента

Мошенники стали чаще использовать технологию дипфейк, чтобы выманить деньги у россиян. Об этом в четверг, 15 августа, рассказали в Банке России.

Как отмечает регулятор в своем Telegram-канале, используя нейросети, злоумышленники создают реалистичное видеоизображение человека, от лица которого совершают рассылки близким и знакомым.

В таких роликах фальшивый виртуальный герой рассказывает о некой проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. Чтобы не попасться на удочку, ЦБ рекомендует перезвонить человеку, от имени которого исходит такая просьба и задать ему вопрос, ответ на который может знать лишь он. Разоблачить дипфейк может также по монотонной речи собеседника, неестественной мимике и дефектам звука.

Ярким примером мошенничества стала недавняя история с народной артисткой России Ларисой Долиной, которая осталась и без квартиры, и без денег — ущерб, по данным правоохранительных органов, превышает 200 миллионов рублей.

Чтобы с детства предостеречь россиян, во всех регионах страны проводят уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта "Цифровой ликбез". На них, в числе прочего, освещают тему защиты от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram