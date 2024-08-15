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ВСУ за сутки потеряли 340 человек на курском направлении

14:23
  • четверг
  • 15 августа 2024

Российские бойцы сорвали попытки противника атаковать

Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинских националистов на территорию Российской Федерации. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники.

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Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в совокупности за время боев на курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин.

Ранее майор украинской армии в отставке Игорь Лапин заявил, что если Вооруженные силы России сохранят нынешние темпы продвижения, украинским военным в ближайшее время придется оставить Покровск (он же Красноармейск) в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Ранее Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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