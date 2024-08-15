Российские бойцы сорвали попытки противника атаковать

Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинских националистов на территорию Российской Федерации. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в совокупности за время боев на курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин.

Ранее майор украинской армии в отставке Игорь Лапин заявил, что если Вооруженные силы России сохранят нынешние темпы продвижения, украинским военным в ближайшее время придется оставить Покровск (он же Красноармейск) в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Ранее Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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