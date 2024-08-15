ВС России отбили село Крупец в Курской области

Противник уничтожен

Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области.

"Завершено уничтожение противника завершено, заявили в четверг, 15 августа, в Минобороны России.

Подразделения ВСУ утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата территории. Продвижение противника вглубь страны было остановлено. В настоящий момент под контролем ВСУ находятся 27 населенных пунктов. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров. Операция по уничтожению формирований ВСУ на курском направлении продолжается.

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