Белоусов сообщил о подготовке Генштабом плана дополнительной защиты приграничья

В частности, безопасность Белгородской области

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов России.

Обсуждались дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры приграничья. Генштаб подготовил план по мерам защиты Белгородской области. Его исполнение министр будет контролировать лично.

"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", - передает слова Белоусова Минобороны.

Ситуация на границах западных российских областей обострилась после попытки прорыва ВСУ в Курской области. В четверг, 15 августа, в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера.

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