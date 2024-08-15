Певец SHAMAN выступил на Запорожской АЭС

Также артист спел в Мариуполе и посетил Токмак

13 и 14 августа SHAMAN в рамках тура по Новороссии выступил с концертами в Токмаке, Мариуполе и на Запорожской АЭС. В своем официальном канале в "Телеграм" популярный исполнитель не смог сдержать чувств от новой встречи с мариупольцами, для которых он пел два года назад в том же самом концертном зале.

"Уже за час до начала выступления мариупольцы заполнили все свободные места и проходы. Этой встречи они ждали долго, и я тоже ее очень ждал", - признался артист.

После концерта SHAMAN пообщался с поклонниками, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими. "Благодарю вас за эти мгновения счастья, которые я буду помнить всегда!" - заявил певец.

А накануне, 14 августа, артист выступил перед бойцами в Токмаке. "В этот день город в очередной раз подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня. Но ничто не способно сломить дух русской армии!" - убежден певец.

Затем SHAMAN посетил Энергодар, в частности, выступил для сотрудников Запорожской АЭС, причем сделал это без усилителей и микрофона. Отметим, что все концерты в Новороссии проводятся бесплатно в качестве подарка жителям региона.

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