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В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Донбассе

15:31
  • четверг
  • 15 августа 2024

Украинские военные отмечают, что "русские наступают"

Ситуация в Донбассе для украинских военных ухудшилась после активизации действий на курском направлении. Такое признание сделал в четверг, 15 августа, представитель 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Секач.

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В интервью Politico представитель бригады, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе, заявил, что в Донбассе "ситуация на нашем участке фронта ухудшилась". Он объяснил это тем, что "мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают".

Генштаб ВСУ не давал комментариев в связи с откровениями Секача. Однако в сводках Генштаба сообщается, что именно в тих районах продолжаются интенсивные бои, причем больше всего атак ВС России происходит на покровском направлении.

Ранее майор украинской армии в отставке Игорь Лапин заявил, что если Вооруженные силы России сохранят нынешние темпы продвижения, украинским военным в ближайшее время придется оставить Покровск (он же Красноармейск).

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