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Галкин* согласился пять часов обслуживать богатых россиян за 8 млн рублей

15:34
  • четверг
  • 15 августа 2024

Юморист готов на все ради заработка

Появилась информация, что доходы признанного иноагентом Максима Галкина сильно просели, поэтому юморист пошел на крайние меры: он отказался от антироссийских шуток и импровизации на своих концертах и готов выступать на корпоративах для состоятельных россиян по ими же написанному сценарию.

Согласно информации телеграм-канала Mash, за восемь миллионов рублей пародист будет пять часов обслуживать состоятельных россиян. И по условиям контракта заказчик может сам написать текст выступления юмориста: Галкин готов выучить это и выдать будто от себя, причем каких-либо красных линий и запретных тем в условиях нет.

По словам людей из окружения иноагента, причина пересмотра своих принципов - просадка в доходах семьи Аллы Пугачевой, которая якобы намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Ранее появилась информация, что Примадонна планирует приехать на родину, чтобы договориться о выступлении и решить вопрос снятия с молодого мужа статуса иноагента.

* - признан в России иностранным агентом

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