Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области

Один из них родом из Татарстана
Минобороны России показало кадры допроса пленных украинских военных, захваченных в Курской области.
На видео бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Пленные - уроженцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черновицкой областей. Один из них родом из Татарстана, но проживал в Харькове.
"Мы попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли три БТР", - сообщил военный из Славянска.
Ранее ВС России отбили у ВСУ село Крупец в Курской области. Под контролем противника остаются 27 населенных пунктов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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