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"Искандер" разгромил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ

15:38
  • четверг
  • 15 августа 2024

Украина продолжает нести потери в живой силе и технике

Российские бойцы ликвидировали колонну из 15 топливозаправщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 августа, рассказали в Министерстве обороны России.
ВСУ за сутки потеряли 340 человек на курском направлении

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, это произошло в районе населенного пункта Лубны в Сумской области. Колонну разгромили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки.

За день до этого российская армия ударила по топливной базе военной техники авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Без топлива и горюче-смазочных материалов боевая техника врага становится бесполезной.

Ранее представитель 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Секач заявил, что в Донбассе "ситуация на нашем участке фронта ухудшилась". Он объяснил это тем, что "мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают".

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов России. Генштаб подготовил план действий в Белгородской области, в том числе по повышению эффективности системы управления войсками вместе с силовыми ведомствами.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

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