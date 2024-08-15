Адвокаты олимпийской чемпионки по боксу подают иск против Маска

Новый скандал, связанный с Играми в Париже

Прошедшая летняя Олимпиада в Париже однозначно запомнится зрителям как самая скандальная. Огонь Игр уже потушен, а пламя скандалов продолжает открыто гореть. Победив всех женщин на ринге, обладающая XY хромосомой Иман Хелиф из Алжира, решила отправить в нокаут всех сомневающихся в её гендерной принадлежности. Правда, не кулаками, а при помощи меча Фемиды. В парижскую прокуратуру жалоб подан иск о кибербуллинге. Истец - сама Иман Хелиф. Ответчик ни много ни мало социальная сеть X (бывший "Твиттер") вместе с её владельцем Илоном Маском и всеми пользователями, кто травил спортсменку в интернете.

Появление Хелиф на Олимпиаде в первом же бою против итальянки Анджелы Карини обернулось невероятным скандалом. Поединок завершился за рекордные 46 секунд: Иман ударила соперницу с такой силой, что Анджела просто не смогла встать. Итальянка позже заявит, что её никто и никогда так не бил.

После соцсети накрыла волна хейтерских комментариев о том, что Иман Хелиф - мужчина, который обманным путём выдаёт себя за женщину. Активистки за права представительниц слабого пола абсолютно справедливо возмутились: куда катится женский спорт?

Иман Хелиф и её адвокаты давят на то, что подобные посты нанесли спортсменке психологическую травму, что негативно отразилось на её ментальном здоровье. Ну и подумаешь, что у алжирки действительно имеется XY-хромосома, что с точки зрения биологии вполне логично квалифицирует её как мужчину. По этой причине в 2023 году её и другую новоиспечённую золотую медалистку Линь Юйтин не допустили до чемпионата мира по боксу. Международная боксёрская ассоциация тогда прямым текстом заявила: после тестирования у обеих обнаружены "конкурентные преимущества" в сравнении с другими спортсменками. Хелиф с результатами не согласна.

В Международном олимпийском комитете отбиваются: для насильственной проверки на гендер нет никаких оснований - это, мол, прямое нарушение прав человека. Тесты, которые проводила Федерация бокса, по мнению МОК, незаконны.

Однако в Олимпийском комитете лукавят - до 2020 года в Олимпиадах действовало правило допуска до женских соревнований с показателями тестостерона до 10 наномиль на литр. После у руководителей МОК приключилась внезапная амнезия и про ограничения забыли. Однако для успокоения общественности и обеления имён алжирки и китаянки комитет вполне бы мог вспомнить о своих старых правилах, стереть пыль с измерительных приборов и проверить обеих, чем навсегда закрыл бы вопрос. Но, по сути, самоустранился. Французские же власти сдаваться не намерены - требуют заставить авторов всех оскорбительных постов ответить за свои слова - желательно, деньгами.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram