Рак стремительно распространяется среди молодежи

Назван фактор, который может быть причиной

Онколог из Университета Дьюка в Северной Каролине Николас ДеВито утверждает, что сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости раком среди людей моложе 45 лет. Основываясь на своих ежедневных наблюдениях при работе с пациентами, специалист винит в этом нездоровую пищу.

Почти 75% потребляемых в Америке продуктов питания считаются ультраобработанными и изобилуют добавками и потенциально вредными для здоровья ингредиентами. Такая пища раздражают стенки кишечника и вызывает хроническое воспаление, что увеличивает риск развития онкологии.

В период с 1990 по 2019 год число случаев онкозаболеваний среди молодых людей по всему миру возросло на 79%, а смертность выросла на 28%. Быстрее всего растут случаи развития у молодых рака горла и простаты. Раковые заболевания с самой высокой смертностью включают: рак груди, трахеи, легких и толстой кишки.

При этом тенденция будет только расти: к 2030 году число диагностированных случаев рака на ранней стадии увеличится на 31%, а смертность — на 21%, передает Daily Mail.

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