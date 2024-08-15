В Москве будут доступны все способы голосования на выборах в МГД

Тестовое голосование перед выборами депутатов состоится 23 августа

Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму. Тестовое голосование перед выборами депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино состоится 23 августа. Оно будет проходить с 8 до 14 часов, решение об этом было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Участие в нем смогут принять совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

"Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов – тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней", – сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко отметил, что система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан.

"Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаём различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками", – сказал он.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс.

"Мы полностью согласны с предложением коллег провести тестирование и на участках, чтобы в очередной раз убедиться в качественной организации голосования с помощью всех возможных способов. Напомню, что тестирование повторят процесс проведения выборов, а голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов", – отметил он.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать - читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте "ПОЛИТМОСКВА".

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