Забравшая у Долиной миллионы женщина заявила, что сама стала жертвой обмана

Мутная история с продажей квартиры певицы набирает обороты

Задержана женщина-курьер, которая забирала у Ларисы Долиной миллионы рублей и передала их мошенникам. В распоряжении СМИ оказались показания дамы, которая утверждает, что сама стала жертвой обмана. По словам женщины, ее "обрабатывали" на протяжении долгого времени.

Некие люди представились сотрудниками спецслужб и начали убеждать, что пытаются оградить ее от каких-то неприятностей. Женщина утверждает, что даже мысли не допускала, что это мошенники.

"В один из дней мне позвонила работник органов и сказала, что у нее для меня есть небольшой сюрприз — встреча с очень известным человеком. Я приехала. Там была Лариса Долина. Мне сказали, что у нее сейчас финансовые сложности, идет какое-то расследование. Попросили меня о небольшой услуге — забрать у нее сумку. Мы с ней поздоровались. Она отдала мне большой пакет. Очень тяжелый. Я была приятно удивлена встречей с Ларисой Долиной. Забрала пакет и проследовала в машину", - приводит слова дамы StarHit.

Затем те люди, которым она отдала пакет, утверждает женщина-курьер, установили на ее телефон какие-то программы и создали криптокошелек, которым воспользовались по своему усмотрению.

Сейчас дама, забравшая у Ларисы Долиной миллионы, арестована. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до десяти лет тюрьмы, ведь она по факту стала соучастницей преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram