В Пентагоне признали значительную силу российской системы ПРО

Она является одной из самых передовых в мире

Пентагон в своем докладе сообщил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, причем в таком количестве, что лишает их возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

Кроме того, Америка признала, что ЗРС С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, сообщает РИА Новости.

Также в своем докладе Пентагон указал, что общая сумма расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе с начала российской спецоперации превысила 174 миллиардов долларов.

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