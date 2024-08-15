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Чернышев пришел на помощь больной Навке

17:12
  • четверг
  • 15 августа 2024

Фигурист сообщил о недомогании олимпийской чемпионки

На днях Петр Чернышев появился на публике впервые после похорон своей супруги, актрисы, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Прославленный фигурист прибыл в Сочи, где стартует новое ледовое шоу Татьяны Навки. Самой олимпийской чемпионки, к слову, на пресс-конференции не оказалось.

"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте - Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи", - сообщил Петр Чернышев РИА Новостям.

Роль императрицы, которая принадлежит Татьяне Навке, будет исполнять Аделина Сотникова. Вообще в новом ледовом спектакле задействовано множество знаменитых фигуристов: Камила Валиева, Виктория Синицина, Алина Загитова, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко и многие другие.

В Сети распространились фотографии Петра Чернышева с этой пресс-конференции. По мнению интернет-пользователей, фигурист выглядит понурым, на нем лица нет. Фанаты считают, что спортсмен до сих пор не пришел в себя после смерти любимой жены.

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