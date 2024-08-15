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Собянин назвал срок завершения реконструкции поликлиники на юге Москвы

17:20
  • четверг
  • 15 августа 2024

Осенью завершат модернизацию головного здания поликлиники №170

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии района Южное Чертаново. Так, там появилось наземное метро, пассажиров принимают две станции МЦД-2.

"Открыли движение по южному направлению МСД. Провели реконструкцию Дорожной улицы со строительством эстакады и подземных пешеходных переходов. Социальную инфраструктуру пополнили новые детский сад на Кировоград­ской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. На улице Газопровод планируем спортивный комплекс с бассейном", - говорится в сообщении.

Собянин также назвал срок завершения реконструкции поликлиники на юге Москвы.

"Осенью этого года завершим модернизацию головного здания поликлиники №170. Практически полностью перестроим его — сделаем удобным для персонала и пациентов. Увеличим число процедурных и кабинетов врачей общей практики, оснастим новейшим оборудованием. Благоустроим территорию. В 2025-м начнëм работы в филиале №3", - отметил мэр столицы.

Ранее стало известно, что в районе Чертаново Южное к новому учебному году откроется корпус школы 629. Обучаться там смогут более 600 детей. В их распоряжении будет спортивная зона с беговой дорожкой, площадкой для игры в теннис, баскетбол, а также бадминтон.

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