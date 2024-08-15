"Закончим эту драчку": Лукашенко призвал сесть за стол переговоров по Украине

Президент Белоруссии назвал тех, кому выгоден конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия". Он категорично высказался относительно конфликта между Россией и Украиной. По мнению белорусского лидера, нужно поскорее закончить боевые действия, которые по сути не нужны ни той, ни другой стороне.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - убежденно заявил Александр Лукашенко.

Он также назвал тех, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной. По словам Александра Лукашенко, это ряд высокопоставленных представителей Запада, в том числе "американского происхождения", которые "в открытую говорят" об этом.

"Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут", - эмоционально высказался белорусский лидер.

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