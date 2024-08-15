ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Закончим эту драчку": Лукашенко призвал сесть за стол переговоров по Украине

17:34
  • четверг
  • 15 августа 2024

Президент Белоруссии назвал тех, кому выгоден конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия". Он категорично высказался относительно конфликта между Россией и Украиной. По мнению белорусского лидера, нужно поскорее закончить боевые действия, которые по сути не нужны ни той, ни другой стороне.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - убежденно заявил Александр Лукашенко.

Он также назвал тех, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной. По словам Александра Лукашенко, это ряд высокопоставленных представителей Запада,  в том числе "американского происхождения", которые "в открытую говорят" об этом.

"Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут", - эмоционально высказался белорусский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.