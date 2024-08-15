Певица Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Она исполнила несколько песен

Певица Надежда Крыгина дала концерт перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она заявила, что является патриотом России и исполнила несколько песен.

"Сегодня мне показали Единый пункт отбора на военную службу, провели экскурсию. Хочу сказать, что здесь все очень хорошо организовано, замечательно и четко. Работа здесь ведется на самом высшем уровне", – сказала исполнительница

Артистка пожелала военнослужащим вернуться домой с победой.

"Я хочу, чтобы ребята шли, побеждали и возвращались. За своих детей и внуков нужно бороться, нужно их защищать. Бог в помощь!" – добавила Надежда Крыгина

Напомним, что единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и работает он каждый день. Записаться на прием можно и онлайн на портале mos.ru.

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