Бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области

С сообщением выступили в Минобороны России

Бомбардировщик выполнял плановый полет, экипаж катапультировался, рассказали в ведомстве. "Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - приводит сообщение Минобороны России ТАСС.

При этом телеграм-канал Mash уточняет, что речь может идти об отказе левого двигателя. По его данным, воздушное судно с четырьмя членами экипажа на борту вылетело с авиабазы "Белая". Через несколько минут система показала отказ левого двигателя, он загорелся. Экипаж увел машину в район села Михайловка, сейчас там якобы пожар.

Сообщается, что найдены три члена экипажа. Четвертый как раз мог мог уводить падающий самолет от жилых домов, выдвинула предположение телеграм-канал Baza.

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