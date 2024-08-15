Актриса Анастасия Макеева госпитализирована

Ей сделали операцию

О том, что находится в больнице, популярная актриса Анастасия Макеева сообщила в своем официальном телеграм-канале. Артистка призналась, что ей там скучно, однако вскоре она выпишется, потому что уже на 18 августа у нее запланировано выступление.

Какое именно хирургическое вмешательство перенесла, Анастасия Макеева предпочла не уточнять. Однако рассказала о том, что операция прошла успешно. Артистка также поведала о том, как супруг Роман Мальков отправился в храм, а там монахиня дала ему розу и сообщила, что с его женой все будет хорошо. "Он аж обомлел", - отметила Макеева.

По ее словам, уже вся больница знает ее мужа. "Он вчера стоял под окнами часов восемь и ждал, пока я отвечу и покажусь в окне. Хотел уже брать штурмом больничку. Еле уговорила домой поехать отдохнуть", - сообщила актриса.

Она дала понять, что настроена позитивно и намерена выписаться в ближайшее время.

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