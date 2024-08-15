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После атаки на Курскую область в России создали координационный совет по безопасности приграничья

19:08
  • четверг
  • 15 августа 2024

Названы его основные задачи

Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов создан в России. Министр обороны Андрей Белоусов уже провел в его рамках заседание.

"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей", - приводит слова Белоусова РИА Новости.

Министр обороны назвал целью Координационного совета - повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

Кроме того, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.

"Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", - поставил задачу Андрей Белоусов.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу Курской области. Российским военным удалось остановить наступление, но до сих пор идут бои.

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