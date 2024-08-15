На поддержку туротрасли направят 6,5 млрд рублей

Средства пойдут на льготные кредиты

6,5 миллиарда рублей дополнительно будет направлено для поддержки туристической отрасли. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства пойдут на льготные кредиты, чтобы инвесторы смогли вовремя реализовать десятки проектов в этой сфере. В том числе строительство и реконструкцию номеров в гостиницах, возведение аквапарков и горнолыжных комплексов.

Речь шла и о помощи компаниям, которые занимаются цифровыми технологиями. Почти два с половиной миллиарда рублей будет выделено на их льготное кредитование. А в начале заседания обсудили субсидии многодетным семьям на погашение ипотеки: размер будет зависеть от региона.

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