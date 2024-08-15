Американские астронавты пока не могут вернуться на Землю

Из-за технических проблем

С Байконура сегодня стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс- 28". Он доставит на МКС почти три тонны груза, в том числе топливо для станции, оборудование для научных экспериментов. Везет "Прогресс" также одежду и питание для космонавтов. На орбите сейчас работают 9 человек. Россиян - трое. Остальные - астронавты NASA. Двое давно должны были улететь, но не могут вернуться. Из-за технических проблем со своим кораблем. Плана по завершению миссии у НАСА нет.

К Международной космической станции устремился российский грузовик "Прогресс". На борту - более двух с половиной тонн грузов. Это предметы первой необходимости, питание и медикаменты для экипажа. Конечно, подарки от родных. Топливо для МКС. Азот для атмосферы станции. Вода. Научное оборудование. За девять минут безупречной работы ракета-носитель вывела "Прогресс" в космос. Полёт к МКС пройдёт по двухсуточной траектории сближения.

В настоящий момент российские "Прогрессы" - единственные грузовики, которые могут возить грузы на МКС. На американском сегменте станции оба постоянно использующиеся причала для космических кораблей заняты. На одном висит "Дрэгон" компании "Спейс Экс". На другом - сломанный "Старлайнер" от "Боинга". В середине августа НАСА и представители производителей должны были сказать, что собираются делать. Но ясности опять нет.

"Наши технические эксперты анализируют все данные, полученные за последние недели и планируют варианты возвращения. Это становится намного сложнее. Мы приближаемся к тому моменту, когда на последней неделе августа нам действительно придётся принять решение, если не раньше", - заявил Кен Бауэрсокс, заместитель администратора управления космических операций НАСА.

"Старлайнер" - новый частично многоразовый космический корабль. Пятого июня этого года состоялся первый пилотируемый полёт. На борту двое опытных американских астронавта - 61-летний Бутч Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс. Старт дважды переносили из-за технических причин. Была обнаружена утечка гелия. Инженеры посчитали её несущественной, но вот уже на МКС она усилились. При запуске двигателей корабля гелий подаётся в баки, вытесняя тем самым топливо, которое идёт уже в камеры сгорания. Вернуться на землю по плану через восемь дней после стыковки стало невозможным. После проведения экспериментов на земле всплыла ещё одна проблема.

"Гелий, когда попадает в двигатели, он проходит через системы клапанов, разъёмы, и он несколько нагревается. И вот при этом нагреве уплотнительные прокладки расширяются", - отметил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук.

В итоге уменьшаются проходные сечения трубопроводов, в баки подаётся меньше гелия, и падает тяга двигателей. Самые отчаянные пессимисты заговорили о том, что неисправный "Старлайнер" при отстыковке может потерять управление и сбить МКС. Это катастрофа! Лететь на нём людям – это, скорее всего, смерти подобно. Равно как и для компании "Боинг", у которой и без космоса с самолётами проблем хватает.

То, что "Старлайнер" даже в виде мусора надо куда-то девать со станции, это очевидно. Но и тут возникла ещё одна проблема. Инженеры "Боинга", подготавливая корабль, загрузили в компьютер программу пилотируемого полёта. А вот беспилотного почему-то нет. То есть, чтобы отстыковать "Старлайнер", его надо теперь полностью перепрограммировать.

И что делать с людьми? Уильямс и Уилмор - астронавты опытные. Внеплановые задержки на орбите в истории космонавтики случались и ранее. В этом плане страшного ничего нет. Есть возможность перенести кресла из "Старлайнера" на "Дрэгон" и разместить их в багажном отсеке. Или улететь на землю на следующем прибывшем "Драконе". То есть на корабле конкурентов. Технически, можно вернуть американцев и на российском "Союзе". Опять же, решения ни "Боинг", ни НАСА принять никак не могут.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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