Милонову дерзко ответили на предложение нарядить школьников в имперские мундиры

На предложение депутата отреагировал Анатолий Вассерман

Виталий Милонов выдвинул идею переодеть школьников в стиле лучших образцов императорской России и СССР. Однако его коллега Анатолий Вассерман с сомнением отнесся к подобной инициативе.

"Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой", - дерзко отметил Вассерман.

Он предположил, что своим предложением Виталий Милонов хочет добиться большего единообразия, и допустил, что некоторые школы могут реализовать такую инициативу.

"Но идея вводить сейчас единую школьную форму для всех учеников страны, на мой взгляд, сомнительная", - выразил мнение депутат в беседе с NEWS.ru.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на идею Милонова. Одни в пух и прах раскритиковали предложение нарядить школьников в императорскую форму, другие посмеялись, решив, что это просто такая шутка и "кринж".

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