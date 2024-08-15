ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Милонову дерзко ответили на предложение нарядить школьников в имперские мундиры

19:45
  • четверг
  • 15 августа 2024

На предложение депутата отреагировал Анатолий Вассерман

Виталий Милонов выдвинул идею переодеть школьников в стиле лучших образцов императорской России и СССР. Однако его коллега Анатолий Вассерман с сомнением отнесся к подобной инициативе.

"Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой", - дерзко отметил Вассерман.

Он предположил, что своим предложением Виталий Милонов хочет добиться большего единообразия, и допустил, что некоторые школы могут реализовать такую инициативу.

"Но идея вводить сейчас единую школьную форму для всех учеников страны, на мой взгляд, сомнительная", - выразил мнение депутат в беседе с NEWS.ru.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на идею Милонова. Одни в пух и прах раскритиковали предложение нарядить школьников в императорскую форму, другие посмеялись, решив, что это просто такая шутка и "кринж".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Школьники
Школьники
Школьная форма
Школьная форма
Виталий Милонов
Виталий Милонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.