Конвой "Женского движения Единой России" прибыл в Макеевку с гуманитарным грузом

Волонтеры передали порядка 20 тонн гуманитарных грузов

Конвой "Женского движения Единой России" прибыл в Макеевку - город-спутник Донецка - с гуманитарным грузом. Участники гумконвоя Московской "ЕР" передали для военных госпиталей порядка 20 тонн гуманитарных грузов.

Как отметила участница команды мэра, зампредседателя Совета Федерации, председатель общественного совета "Женского движения Единой России" в Москве Инна Святенко, крайне важно, чтобы у врачей всегда были в наличии все необходимые медикаменты.

"Пока наши солдаты и офицеры ведут бои на передовой, за их спиной не менее героическую борьбу за жизни раненых ведут военные медики. В ДНР действуют как стационарные военные госпитали, так и мобильные, и полевые медицинские госпитали. Очень важно, чтобы у врачей всегда были под рукой все необходимые медикаменты, перевязочные материалы, санитарные средства. Все это москвичи, представители московского бизнес-сообщества собрали и передали с гуманитарным конвоем", - сказала она.

Как отмечается, фуру мебели и медоборудование помогла в сжатые сроки собрать с жителями района исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" района Южное Бутово Тамара Лисицына.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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