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Врач высказался о "возрастной" беременности Федункив

20:38
  • четверг
  • 15 августа 2024

Медик оценил риски 52-летней актрисы

Сегодня, 15 августа, появилась информация, что якобы актриса Марина Федункив ждет ребенка. Будто бы у 52-летней артистки и ее супруга Стефано Маджи будет первый общий ребенок. Сама юмористка, к слову, уже отреагировала на новость, однако комментарий ее прозвучал настолько неоднозначно, что журналисты еще больше оказались заинтригованы. Дело в том, что Марина прямо не опровергла информацию, но и не подтвердила ее.

Поэтому репортеры на всякий случай все равно поинтересовались у специалистов, насколько рискованно рожать в возрасте 50+. Ответила врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Мария Ганичкина. По мнению специалиста, чем старше становится женщина, тем больше рисков и потенциальных проблем несет беременность.

"Стоит помнить, что любая беременность всегда требует наблюдения, а в старшем возрасте особенно. Когда мама не молода и имеет хронические заболевания, то риски есть не только для нее, но и для малыша. В том числе, задержки внутриутробного роста", - отметила врач в беседе с Woman.ru.

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