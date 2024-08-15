Синоптик рассказал о погоде на 1 сентября

Также озвучена температура на конец августа

После жарких июня и июля август показался москвичам прохладным, хотя руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что к середине месяца температура воздуха в столице отстает от нормы всего на градус с небольшим. Синоптик спрогнозировал, что вторая половина августа сможет выправить ситуацию или свести ее к нулю.

"В ближайшие дни мы ждем повышения температуры до +25+27 градусов. Конечно, не обойдется до конца месяца без вторжений более прохладного воздуха, но в целом вторая половина августа будет более теплой по отношению к норме, нежели была первая половина месяца", - сообщил синоптик.

Он дал предварительный прогноз, какими могут быть первые числа сентября. Ожидается теплая сухая погода.

"Температура 2 сентября в дневные часы, когда дети пойдут из школы, составит порядка +20+22 градусов. Но в утренние часы будет прохладнее — около +12+14 градусов", - рассказал Шувалов "МК".

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