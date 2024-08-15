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В России фактически завершена разработка вакцины от оспы обезьян

21:39
  • четверг
  • 15 августа 2024

ВОЗ бьет тревогу

Научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, ее доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинацию планируется назначать окружению больного оспой обезьян, а также людям с подозрением на возможное заражение.

Гинцбург отметил, что в национальном календаре прививок такой вакцины не будет, и предположил, что делать ее следует по эпидемиологическим показаниям, передает РИА Новости.

Напомним, ВОЗ назвала ситуацию с распространением оспы обезьян в Африке в целом чрезвычайной. Прим этом, отметим, это довольно редкое вирусное заболевание. Симптомы - температура, интоксикация организма, мышечные боли, увеличение лимфоузлов, сыпь в виде пятен, трансформирующихся потом в пузырьки и язвы. В легких случаях болезнь длится до трех недель и проходит сама. Тяжелое течение бывает у детей, людей с ослабленным иммунитетом. Из осложнений - сепсис, пневмония, энцефалит.

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