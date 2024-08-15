"Нас не сломать": Плющенко и Рудковская помогают российским бойцам

Олимпийский чемпион выступил перед молодежью

Евгений Плющенко выступил на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". "С таким характером, как у наших российских спортсменов и людей, нас не сломать, нас не победить. Я подвожу к тому, что сейчас происходит в Курске и Курской области, у нас идет СВО. Мы должны сплотиться, быть вместе, помогать. Мы с моей женой помогаем нашим бойцам, кто нуждается, это мы говорим открыто, не стесняясь", - приводит слова олимпийского чемпиона ТАСС.

Ранее певец SHAMAN в рамках своего благотворительного тура по Новороссии посетил Мариуполь, Токмак и Энергодар, в частности, выступил для сотрудников Запорожской АЭС, причем сделал это без усилителей и микрофона.

Также побывала в ДНР и ЛНР Любовь Успенская. Она выступила в госпитале и навестила раненых бойцов, а в Донецке провела встречу с молодежью и дала небольшой концерт.

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