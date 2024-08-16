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CNN: В США предложили Украине использовать ATACMS для ударов по Крыму

00:24
  • пятница
  • 16 августа 2024

В Штатах не хотят давать разрешение ВСУ использовать ракеты для ударов по Курской области, ссылаясь на ограниченный боезапас

США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS не Курскую область, а Крым. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США.

По мнению источников телеканала, ракеты ATACMS "было бы лучше использовать" для продолжения атак по Крыму, так как у Штатов на данный момент "ограничен запас ракет большой дальности". Именно поэтому они не хотят разрешать ВСУ использовать это вооружение для атак по курскому приграничью.

 

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